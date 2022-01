Weinig steun voor uitgeven ‘helikoptergeld’ in Zwitserland

Een voorstel om de Zwitserse centrale bank ‘helikoptergeld’ uit te laten geven, krijgt nog weinig steun in het land. Iedere Zwitser zou belastingvrij 7500 frank (ruim 7000 euro) krijgen als het wordt uitgevoerd. Om het plan landelijk in stemming te brengen moeten er voor eind april 100.000 handtekeningen zijn opgehaald. Maar volgens de Zwitserse krant Blick is pas de helft binnen. Een van de initiatiefnemers zei dat het verzamelen moeilijk gaat door de coronapandemie.

Het initiatief werd eind 2020 gelanceerd, toen de Zwitserse centrale bank (SNB) net als andere banken kampte met een zeer lage inflatie. De initiatiefnemers wilden de inflatie aanjagen door vanuit het niets geld te creëren en dit rechtstreeks aan burgers te geven. Wanneer iedere Zwitser 7500 frank zou krijgen zou daarmee in totaal meer dan 50 miljard euro aan franks worden gecreëerd.

In sommige kringen wordt het uitgeven van helikoptergeld gezien als een manier om de economie te stimuleren. De term is in 1969 bedacht door econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman. Hij beargumenteerde dat het een manier zou zijn om de prijzen te laten stijgen. Beleidsmakers willen doorgaans geen helikoptergeld gebruiken. President Thomas Jordan van de Zwitserse centrale bank heeft ook al gezegd dat het geen goed idee is. De laatste tijd loopt de inflatie in Zwitserland bovendien weer op, al gaat het niet om zulke sterke prijsstijgingen als in andere Europese landen.