Amerika is volgens president Biden ‘weer aan het werk’

President Joe Biden heeft de indruk dat zijn plannen om de Amerikaanse economie vooruit te helpen “werken”. Dat heeft hij gezegd nadat uit het nieuwe banenrapport van de Amerikaanse overheid bleek dat er in de Verenigde Staten vorig jaar 6,4 miljoen banen bij zijn gekomen. Dat is een andere president in een kalenderjaar nog nooit gelukt, benadrukte Biden vrijdag. “Amerika is weer aan het werk”, voegde hij eraan toe.

Na het verlies van meer dan 22 miljoen banen aan het begin van de coronapandemie, zorgde een snelle vaccinatiecampagne begin vorig jaar voor een duidelijke opleving van de economie. Daarbij lukte het Biden om met een steunpakket van 1,9 biljoen dollar, omgerekend bijna 1700 miljard euro, de vraag vanuit consumenten en bedrijven extra aan te wakkeren. De werkloosheid daalde in december uiteindelijk tot 3,9 procent, ruim onder het niveau dat economen begin vorig jaar hadden voorzien.

Toch zijn niet alle Amerikanen overtuigd van Bidens economische beleid. Uit peilingen kwam recent naar voren dat er ook veel mensen ontevreden zijn, vooral als gevolg van de sterk opgelopen inflatie. Die beeldvorming probeerde Biden met zijn opmerkingen vrijdag tegen te gaan. Ook betwiste hij beweringen van politici dat hij niet genoeg zou doen om de sterke prijsstijgingen voor gewone Amerikanen aan te pakken.

Zo schetste Biden de stappen die zijn regering neemt om de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens van bedrijven te verminderen. Die verstoringen worden als een belangrijke oorzaak beschouwd van de hoge prijzen. Biden herhaalde ook zijn oproep aan politici in Washington om zijn nieuwere economische plan, waarmee ruwweg 2 biljoen dollar is gemoeid, goed te keuren. Dat pakket zou ook helpen bij het terugdringen van de inflatie.