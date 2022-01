Bitcoin verder omlaag, zakt onder 42.000 dollar

De waarde van de bitcoin is vrijdag verder gedaald. De belangrijkste digitale munt zakte 3,7 procent tot 41.635 dollar (36.847 euro). Dat is het laagste niveau sinds september. De bitcoin steeg vorig jaar zo’n 60 procent en bereikte in november een recordniveau van zo’n 69.000 dollar. Sindsdien is de munt ongeveer 40 procent aan waarde kwijtgeraakt.

De bitcoin kwam deze week verder onder druk te staan na de publicatie van de notulen van de vorige beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de Amerikaanse rente sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd. Als de rentes stijgen stappen beleggers doorgaans uit meer risicovolle beleggingen zoals cryptomunten.

Samen met de bitcoin zakten ook andere cryptomunten weg. Zo daalde de ether, de op een na grootste digitale munt, 6 procent tot zo’n 3228 dollar. Dat is het laagste niveau sinds eind september.