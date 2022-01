China roept banken op meer te lenen aan geplaagde vastgoedsector

China roept de banken in het land op om de kredietverlening aan de geplaagde vastgoedsector op te voeren in het eerste kwartaal. Ook schort Beijing een belangrijke schuldbeperking voor de vastgoedbedrijven op zodat ze meer geld kunnen lenen voor overnames en fusies. Kenners zien hierin een signaal dat de autoriteiten steeds bezorgder worden over de liquiditeitscrisis in de vastgoedsector.

De Chinese vastgoedsector zit na jaren van ongekende groei, die vooral werd gefinancierd met gigantische schulden, in financiële nood. Grote projectontwikkelaars als Evergrande en Kaisa gaan gebukt onder een enorme schuldenlast en worstelen om deze schulden af te betalen. Beide bedrijven hebben in de afgelopen maanden al enkele betalingen aan obligatiehouders gemist.

De crisis op de vastgoedmarkt vormt een grote uitdaging voor Beijing om de groei van de op één na grootste economie ter wereld op peil te houden en de sociale stabiliteit in het land te waarborgen.

Met de stap om geleend geld niet meer mee te tellen bij de schuldlimiet als dat geld wordt gebruikt voor de financiering van overnames en fusies, hoopt Beijing dat het voor de sterkere partijen op de vastgoedmarkt makkelijker wordt om noodlijdende branchegenoten over te nemen. Door de crisis is het voor vastgoedbedrijven moeilijker geworden om geld op te halen door onderdelen te verkopen. Ook zouden banken wel bereid zijn om leningen te verstrekken voor overnamedeals maar vinden projectontwikkelaars het moeilijk om overeenkomsten te sluiten.

Lan Zou, een functionaris bij de centrale bank van China, verklaarde vorige week op een persconferentie al dat “overnames en samenvoegingen van projecten de meest effectieve marktgerichte manier zijn voor de vastgoedsector om de problemen op te lossen”. “Veel sterkere ontwikkelaars hebben bereidheid getoond om noodlijdende projecten van in geldnood verkerende concurrenten te kopen”, aldus Lan.