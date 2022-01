Geen publiek bij belangrijke E3-beurs voor computerspelindustrie

De Electronic Entertainment Expo (E3) zal dit jaar niet met publiek worden gehouden vanwege het coronavirus. In de Verenigde Staten zijn door de omikronvariant van het virus veel besmettingen. De organisatie zegt nog niet te weten of er een digitaal evenement komt dit jaar. Vorig jaar was dat er wel.

Op de jaarlijkse vakbeurs voor de computerspelindustrie worden vaak producten gelanceerd. De beurs zou pas in juni plaatsvinden. “Vanwege de aanhoudende gezondheidsrisico’s rondom Covid-19 en de potentiële gevolgen daarvan voor de veiligheid van standhouders en bezoekers, zal E3 niet met publiek gehouden worden”, verklaarde organisator Entertainment Software Association (ESA).

De beurs wordt normaal gesproken altijd in Los Angeles in Californië gehouden. De E3 werd voor het eerst in 1995 georganiseerd.

Sommige grote uitgevers van computergames, zoals Electronic Arts en Sony, houden dit jaar buiten de beurs om eigen presentaties van nieuwe games, via bijvoorbeeld livestreams. De twee bedrijven hadden eerder al aangekondigd niet deel te nemen aan E3, vanwege onzekerheid of de beurs door zou kunnen gaan.

Andere Amerikaanse evenementen die dit jaar gehouden zouden worden zijn ook al ingekort, afgezegd of uitgesteld, zoals de Consumer Electronics Show (CES), de grootste technologiebeurs ter wereld, de awardshow van de Grammy’s, de belangrijkste muziekprijzen van het land en het gerenommeerde Sundance Film Festival.