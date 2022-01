Inflatiecijfers eurozone tonen of piek prijsstijgingen voorbij is

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt met de eerste cijfers over de inflatie in de eurozone in december. Het algehele prijspeil was al flink opgelopen, onder meer door de gestegen prijs voor olie en gas. Hoeveel duurder consumenten in de eurolanden afgelopen maand uit waren, wordt nu duidelijk.

De eerste indicaties zijn gunstig. Zowel in Frankrijk als in Duitsland liep de geldontwaarding in de laatste maand van het jaar iets terug. Voor de beleidsbepalers van de Europese Centrale Bank (ECB) is dat goed nieuws, want daarmee volgt de inflatie precies de voorspellingen uit Frankfurt.

De beleidsbepalers van de ECB gaan er nog altijd vanuit dat de huidige hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is. Die zou in de tweede helft van dit jaar af gaan nemen, maar waarschijnlijk nog wel net boven de 2 procent blijven. Dat is de grens die de centrale bank hanteert voor de inflatie op middellange termijn om te bepalen of het beleid moet worden aangescherpt.

Eurostat maakt ook cijfers bekend over de verschillende Europese economie├źn, waaronder Nederland. Daarmee geeft het statistiekbureau een eerste indicatie van de inflatie hier. Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet volgende week uitgebreider verslag van de prijsstijgingen in Nederland.