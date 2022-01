Minder nieuwe banen erbij in VS, werkloosheid daalt hard

Er zijn in de Verenigde Staten in december net geen 200.000 banen bijgekomen in de private sector. Dat cijfer van het ministerie van Arbeid was lager dan in november en ook veel lager dan economen hadden verwacht, al werden de aantallen banen in de maanden oktober en november nog wel naar boven bijgesteld. Ook daalde de werkloosheid aanzienlijk.

Economen verwachtten in doorsnee 450.000 nieuwe banen, maar de teller bleef steken op 199.000 stuks. Inclusief de 141.000 banen van de bijstellingen in oktober en november werd nog niet aan de verwachtingen voldaan.

Desondanks ging de werkloosheid omlaag van 4,2 procent naar 3,9 procent. Dat is nog slechts 0,4 procentpunt hoger dan de Amerikaanse werkloosheid voor de coronacrisis.

De cijfers lijken erop te duiden dat er niet een nog snellere renteverhoging komt dan in maart, waarmee analisten sinds deze week rekening houden. De arbeidsmarktcijfers zullen niet direct aanleiding zijn voor de Federal Reserve om het monetair beleid sneller aan te scherpen.

Uit de notulen van de beleidsvergadering half december bleek dat de Fed sneller dan verwacht bereid is de rente te verhogen, maar voorzitter Jerome Powell heeft eerder herhaaldelijk gezegd dat een coronasteunpakket voor de opkoop van staatsobligaties afgebouwd moet zijn voor er aan de rente wordt getornd. Dat staat nu voor maart gepland.

Uiteraard hangen ingrepen in het rentebeleid ook af van de ontwikkelingen in de inflatie, waarover volgende week nieuwe cijfers naar buiten komen. Door problemen in de leveringsketen, gestegen transportkosten en tekorten aan grondstoffen en materialen zijn de prijzen van veel producten de afgelopen tijd duurder geworden. Ook zitten Amerikaanse bedrijven te springen om personeel dat maar mondjesmaat beschikbaar is. Daardoor moeten ze hogere lonen betalen aan werknemers. Op jaarbasis ging het uurloon met 4,7 procent omhoog, werd vrijdag duidelijk.