Sky: Richard Branson komt met investeringsfonds naar Damrak

Topman Richard Branson van Virgin Group heeft plannen om met een speciaal investeringsfonds naar de Amsterdamse beurs te gaan. Dat meldt Sky News op basis van ingewijden. De beursgang van de zogeheten spac, een lege beurshuls waarmee geld wordt opgehaald om een bedrijf over te nemen en zo een beursnotering te geven, zal mogelijk in het eerste kwartaal worden aangekondigd.

Virgin Group werkt volgens Sky samen met bankiers aan gedetailleerde plannen voor de eerste notering van een spac van het bedrijf op een Europese beurs. Met het fonds zal ongeveer 200 miljoen euro worden opgehaald, maar de definitieve details moeten nog worden bepaald.

Het nieuws kan worden beschouwd als een klap in het gezicht voor de Londense markt, aangezien Virgin Group is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en de Britse regelgevers de noteringsregels hebben hervormd om het gemakkelijker te maken voor spacs om naar de beurs in Londen te gaan. De Amsterdamse beurs was in 2021 ook al zeer populair bij spacs en beleefde een record aan beursgangen.

Miljardair Richard Branson is een productief gebruiker van spacs en heeft zowel zijn ruimtetoerismebedrijf Virgin Galactic als het commerciƫle satellietbedrijf Virgin Orbit naar de beurs in New York gebracht via overnames door deze lege beurshulzen.

Virgin Group heeft eerder ook twee eigen Amerikaanse spacs gelanceerd en deze gebruikt om te fuseren met 23andMe, een bedrijf dat particulieren genetisch onderzoek aanbiedt, en Grove Collaborative, een fabrikant van duurzame consumentenproducten. Bankiers verwachten dat Virgin nog meer spacs zal lanceren in de Verenigde Staten.