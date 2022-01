Wall Street begint gemengd aan handel na banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag gemengd aan de laatste handelsdag van de week begonnen. Wall Street verwerkte het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit blijkt dat er in december minder nieuwe banen bij zijn gekomen in de Verenigde Staten. Wel daalde de werkloosheid aanzienlijk.

De banencijfers zijn van belang omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij rentebesluiten van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt maakt het voor de centrale bank namelijk gemakkelijk om de rente te verhogen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 36.217 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 4703 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,4 procent bij op 15.138 punten.

De chipbedrijven Intel en AMD wonnen tot bijna 1 procent dankzij sterke handelsberichten van de Europese chipmaker STMicroelectronics en het Zuid-Koreaanse chipconcern Samsung. STMicroelectronics boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht en Samsung zag de kwartaalwinst met meer dan 50 procent stijgen.

Gamestop dikte bijna 17 procent aan. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal wil de verkoper van computerspellen een divisie lanceren om samenwerkingen aan te gaan op het gebied van cryptomunten en zogeheten NFT’s verkopen. Een non-fungible token (NFT) is een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten. Gamestop kreeg begin vorig jaar bekendheid doordat kleine beleggers de strijd aangingen met grote hedgefondsen om het bedrijf van de ondergang te redden.

Sonos steeg verder meer dan 5 procent. De Amerikaanse handelscommissie heeft vastgesteld dat Google inbreuk heeft gemaakt op patenten van de fabrikant van luidsprekers. Google moet daarom de import staken van diverse producten die het bedrijf buiten de Verenigde Staten laat vervaardigen. Het aandeel van Google-moederbedrijf Alphabet bewoog amper op dit nieuws.

Delta Air Lines klom ruim 2 procent. Analisten van Bank of America verhoogden het advies voor de luchtvaartmaatschappij. Warenhuis- en winkelketen Kohl’s kampte daarentegen met een adviesverlaging door UBS en verloor dik 2 procent. Koffieketen Starbucks zakte ook ruim 2 procent, na adviesverlagingen door RBC en Oppenheimer.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 79,41 dollar. Brentolie werd juist 0,1 procent duurder op 82,09 dollar per vat.