Bitcoin voor het eerst sinds september onder grens 40.000 dollar

De waarde van de bitcoin is maandagmiddag kort onder de grens van 40.000 dollar (zo’n 35.000 euro) geweest. Dat is voor het eerst sinds september. De belangrijkste digitale munt neemt al enkele weken af in waarde. Die daling is sinds het begin van dit jaar ongeveer 14 procent, goed voor de slechtste start van een kalenderjaar voor de munt sinds ten minste 2012.

Sinds eind november, toen de bitcoin zijn hoogste punt ooit bereikte, is de waarde ongeveer 40 procent verminderd. Maar nog steeds is de munt vele malen meer waard dan voor de coronacrisis.

Als reden voor de snelle daling de afgelopen weken wordt een mogelijk aanstaand rentebeleid van de Amerikaanse centrale bankenkoepel Federal Reserve gezien. Uit notulen van de vorige beleidsvergadering bleek dat de Amerikaanse rente sneller dan verwacht zou kunnen worden verhoogd. Als de rentes stijgen, stappen beleggers doorgaans uit meer risicovolle beleggingen zoals cryptomunten.