Chinees JD.com opent ‘geautomatiseerde’ winkeltjes in Nederland

De Chinese webwinkel JD.com gaat met zijn dochter Ochama vier ‘geautomatiseerde’ winkels openen in Nederland. Klanten kunnen boodschappen en andere producten via internet bestellen en die daar binnen een paar uur ophalen of de volgende dag thuis laten bezorgen. Om te winkelen bij Ochama is wel een lidmaatschap nodig.

De winkels gaan onder meer eten, huishoudelijke apparaten, cosmetica en kleding verkopen. “Ze hebben keuze uit een compleet aanbod A-merkproducten”, stelt het bedrijf in een toelichting. Klanten die kiezen voor het afhalen van hun bestelling betreden volgens Ochama “een futuristisch ogende ruimte”. Er is een showroom en op de achtergrond zijn robots bezig met het selecteren, verpakken en klaarzetten van bestellingen. Dat zijn zelfrijdende wagentjes en robotarmen, aldus het bedrijf.

Het is voor het eerst dat JD.com een winkel opent in Europa. Het grote Chinese bedrijf heeft Nederland gekozen om het concept te testen. “Nederlanders staan positief tegenover innovaties en hebben een sterk milieubesef,” zegt operationeel directeur Mark den Butter van Ochama. “Ons concept zorgt voor minder verkeer en piekdrukte bij het boodschappen doen. De consument profiteert van scherpe prijzen, ruime keuze en meer gemak onder één dak.” De eerste twee winkels zijn geopend in Leiden en Rotterdam. Volgens het bedrijf volgen er snel twee in Diemen en Utrecht.