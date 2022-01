Chipbedrijf Besi grootste winnaar in lichtrode AEX-index

De Amsterdamse AEX-index ging maandag licht omlaag door flinke koersverliezen van IMCD, Signify en Adyen. Chiptoeleverancier Besi profiteerde van een koopadvies en een positief handelsbericht van de Taiwanese chipfabrikant TSMC en ging aan kop. Op de beurs in Parijs ging het Franse IT-bedrijf Atos hard onderuit na een winstalarm.

De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef voorzichtig. Beleggers wachten op de aftrap van het cijferseizoen in de Verenigde Staten later deze week en het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Vorige week heerste er al onrust onder beleggers nadat de Amerikaanse centrale bank had laten doorschemeren dat de rente mogelijk sneller zal worden verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 785,45 punten. De MidKap verloor ook 0,4 procent, tot 1079,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs hielden de verliezen beperkt tot 0,1 procent.

Chemicaliƫndistributeur IMCD, verlichtingsbedrijf Signify en fintechconcern Adyen waren hekkensluiters bij de hoofdbedrijven, met verliezen tot 3,5 procent. Besi won 2,2 procent dankzij een koopadvies van Bank of America. De Taiwanese chipmaker TSMC boekte daarnaast voor het zesde kwartaal op rij een recordomzet dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips. Branchegenoten ASML en ASMI verloren daarentegen rond de 2 procent.

In de MidKap sloot chemiebedrijf Corbion de rij met een verlies van 2,7 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM stond bovenaan met een plus van 3,6 procent. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes InPost (plus 2,1 procent) toonde wat herstel na de koersval van 14 procent op vrijdag.

In Parijs kelderde Atos 17 procent. De IT-dienstverlener waarschuwde voor tegenvallende resultaten. Het bedrijf zag de omzet afgelopen jaar dalen, terwijl er was gerekend op stabiele opbrengsten. Ook de operationele marge viel lager uit dan verwacht door hogere kosten en vertragingen van projecten door toeleveringsproblemen.

Sodexo steeg 1,6 procent. Het Franse catering- en schoonmaakbedrijf heeft het Amerikaanse Frontline Food Services overgenomen. Met de aankoop breidt het bedrijf zijn diensten op het gebied van maaltijdbezorging verder uit.

De euro was 1,1328 dollar waard, tegen 1,1351 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 78,75 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper op 81,58 dollar per vat.