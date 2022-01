Chipconcern TSMC boekt opnieuw omzetrecord dankzij grote vraag

Het Taiwanese chipconcern Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) blijft zeer goede zaken doen dankzij de aanhoudend sterke wereldwijde chipvraag en tekorten aan halfgeleiders. Het bedrijf, een belangrijke toeleverancier van Apple en grote klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML, wist daardoor voor het zesde kwartaal op rij een recordomzet in de boeken te zetten.

De omzet in het eind december afgesloten vierde kwartaal bedroeg ruim 438 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 14 miljard euro. Dat is een stijging van 21 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder en meer dan het bedrijf zelf had verwacht.

Om aan de sterke vraag naar halfgeleiders vanuit de elektronicasector en auto-industrie te kunnen voldoen is TSMC zijn productiecapaciteit sterk aan het vergroten. Daarmee zijn tientallen miljarden aan investeringen gemoeid, bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe chipfabrieken.