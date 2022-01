Economieminister: vestigingsklimaat een van mijn prioriteiten

“Werken aan dat goede vestigingsklimaat in Nederland.” Dat is, naast de aanpak van de coronacrisis en de gevolgen voor ondernemers, een van de prioriteiten van VVD-minister Micky Adriaansens. Ze werd maandag beëdigd als minister van Economische Zaken. De liberaal wil vooral “zuinig zijn op onze bedrijven”.

Na het vertrek van Unilever, besloot ook Shell het hoofdkantoor uit Nederland te verhuizen en volledig Brits te worden. Dat noemt Adriaansens “heel jammer”, maar het verleden kun je nu eenmaal niet veranderen, aldus de kersverse bewindsvrouw. Liever blikt ze vooruit, en ze wil daarbij “goed kijken wat nodig is om alle bedrijvigheid in Nederland te houden en te stimuleren”. “Ik denk soms dat we te makkelijk alles voor vanzelfsprekend aannemen”.

Net als haar voorganger Stef Blok, laat Adriaansens doorschemeren dat het soms slechte imago van multinationals niet altijd terecht is. “Er werken heel veel mensen, zij creëren enorm veel bedrijvigheid in het land. Veel mkb-bedrijven verdienen daaraan ook hun boterham”, zegt ze over de grote internationale bedrijven.