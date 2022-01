Gamebedrijf Zynga wint op Wall Street na overnamebod

De maker van onlinegames Zynga is maandag omhooggeschoten op de beurzen in New York na een overnamebod. De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de onrustige eerste handelsweek van het nieuwe jaar. De rentevrees keerde vorige week weer terug op de markten nadat de Federal Reserve had laten doorschemeren dat de Amerikaanse rente mogelijk sneller dan verwacht zal worden verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen.

Beleggers kijken dan ook vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat op woensdag verschijnt. Daarnaast is er dinsdag de hoorzitting van centralebankpresident Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres vanwege zijn herbenoeming als voorzitter van de Federal Reserve. Aan het einde van de week wordt het cijferseizoen afgetrapt met de resultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase.

Ook zal worden gelet op het veiligheidsoverleg tussen de Russische en Amerikaanse onderministers van Buitenlandse Zaken in het Zwitserse Genève. De spanning tussen de twee landen loopt momenteel op door de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. Woensdag staat een topoverleg tussen Rusland en de NAVO in Brussel op de agenda.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,9 procent lager op 35.915 punten. De brede S&P 500 leverde 1,3 procent in tot 4614 punten. De Nasdaq verloor 1,8 procent tot 14.667 punten. De techgraadmeter kende afgelopen week met een verlies van 4,5 procent de slechtste week sinds februari vorig jaar.

Zynga steeg meer dan 46 procent. Het bedrijf achter het bekende spel FarmVille wordt voor 12,7 miljard dollar overgenomen door branchegenoot Take-Two Interactive (min 13 procent).

Lululemon zakte 4,2 procent. De verkoper van de sportkleding waarschuwde dat de omzet en winst in het vierde kwartaal aan de onderkant van de eerdere verwachtingen zullen uitkomen. Volgens topman Calvin McDonald kampte het bedrijf met de gevolgen van de opmars van de omikronvariant.

Beyond Meat daalde 1,5 procent. Pizza Hut zet de Italian Sausage Crumbles van de producent van veganistische vleesvervangers op het menu in al zijn vestigingen in Canada.

Apple verloor 0,7 procent. De Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke leverancier van de iPhonemaker, boekte voor het zesde kwartaal op rij een recordomzet.

De euro was 1,1296 dollar waard, tegen 1,1351 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 78,78 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 81,69 dollar per vat.