Nike wil Amerikaans importverbod voor ‘gebreide’ Adidas-schoenen

Sportmerken Nike en Adidas ruziën over sportschoenen die aan de bovenkant een soort gebreide sok zijn. Nike heeft patenten op een eigen technologie met de naam FlyKnit en stelt dat Adidas’ PrimeKnit inbreuk maakt op die patenten. Het Amerikaanse merk is nu naar de International Trade Commission in Washington gestapt. Dat Amerikaanse orgaan kan een importverbod opleggen voor de Adidas-schoenen die buiten de Verenigde Staten gemaakt worden.

Nike noemt zijn eigen FlyKnit-schoenen “de eerste grote technologische doorbraak in de bovenkant van sportschoenen in tientallen jaren”. De sokachtige bovenkant wordt gemaakt van gerecyclede materialen. Bovendien wordt de bovenkant precies op maat gemaakt en wordt er dus afval bespaard.

Dat is bij Adidas’ PrimeKnit-schoenen precies hetzelfde. Toch ontkent het Duitse sportmerk inbreuk te maken op patenten van Nike. Volgens Adidas is PrimeKnit “het resultaat van jaren van gericht onderzoek”.

FlyKnit-schoenen kwamen in 2012 op de markt. Adidas bracht zijn eerste PrimeKnit-schoenen in datzelfde jaar op de markt. Sindsdien zijn de geweven schoenen bijzonder populair geworden bij beide bedrijven.