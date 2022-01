Schiphol ziet in crisis ook ruimte om sneller te vergroenen

Dat de luchtvaart nog altijd niet hersteld is van de coronacrisis, geeft ook ruimte om juist te vergroenen. Dat heeft Schiphol-topman Dick Benschop gezegd tijdens een virtuele nieuwjaarsbijeenkomst. Die transitie is al bezig, maar nu is het zaak om te gaan versnellen. Op de langere duur is minder vliegen volgens Benschop niet de oplossing voor het klimaatprobleem.

Natuur & Milieu-directeur Marjolein Demmers, die ook aanwezig was, was het daar niet mee eens. “Ik mis de urgentie in de luchtvaartsector”, zei zij terwijl ze verwees naar het IPCC-rapport van afgelopen jaar waarin stond dat er al in 2030 veel minder CO2-uitstoot moet zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. “Er wordt steeds gedaan of er een keuze is, maar die is er niet. Dus moet er een plan komen voor een kleinere luchtvaart en luchthaven en pas als dat binnen de uitstootgrenzen weer kan opnieuw groeien.”

Aan de andere kant was VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen pleitbezorger voor het behoud van de netwerkfunctie die de combinatie Schiphol en KLM biedt. Die is volgens de werkgevervoorvrouw “onwaarschijnlijk belangrijk voor Nederland”. “Het zou zonde zijn als we met de oplossing in zicht dat kroonjuweel van het Nederlandse vestigingsklimaat uit onze handen laten vallen.”

Want dat de oplossing in zicht is, was de stelling van de luchtvaarstector. Naast Benschop waren er bijvoorbeeld vertegenwoordigers van KLM en Airbus en van makers van biobrandstoffen SkyNRG en Neste. Daarbij ging het vooral om het vinden van investeerders om snel op te kunnen schalen.

Schiphol doet er volgens Benschop al van alles aan om de luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven te bewegen aan het klimaat te denken. “We geven maatschappijen met schone en stille vliegtuigen korting op de havengelden. Met bijmengen van biobrandstof willen we datzelfde doen. Ik hoop echt dat de markt sneller beweegt dan de regelgeving.”

Al die groene maatregelen zullen er wel voor zorgen dat vliegen duurder wordt, beseft Benschop. “Heel veel van de externe effecten als geluidsoverlast en uitstoot zitten nu niet in de prijs voor een vliegticket.” Onder meer het beprijzen van CO2-uitstoot moet dat verhelpen. “Ik heb vertrouwen dat vliegen niet onbetaalbaar wordt voor mensen die af en toe eens op vakantie willen.”

Over zaken als de milieuvergunning van Schiphol en een dreigende krimp van de luchthaven waar het kabinet bang voor zou zijn, werd niet gesproken. Ook het omstreden Lelystad Airport, dat een deel van de vluchten van Schiphol zou moeten overnemen, kwam niet ter sprake.