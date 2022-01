Vakbonden kondigen nieuwe serie stakingen in metaalsector aan

Stakingen in de metaal- en technieksector zijn weer terug na een pauze vanwege de feestdagen. Vakbonden FNV, CNV en De Unie kondigen “een nieuwe serie” regionale stakingen aan bij bedrijven in de sector vanwege het uitblijven van een nieuwe cao. De eerstvolgende staking is donderdag 13 januari, in de regio Eindhoven. De vakbonden willen onder meer een hoger loon voor werknemers en eerder de mogelijkheid op een vast contract.

Vergelijkbare stakingen waren er voor de jaarwisseling al zo’n twintig keer. Met deze acties denkt FNV de werkgevers behoorlijk dwars te zitten. Maar tot beweging bij de onderhandelaars van de werkgevers heeft het nog niet geleid, zei een FNV-woordvoerder eerder. Volgens de bond is de cao sinds 1 oktober verlopen.

Bedrijven in de metaal- en technieksector zeiden eerder dat de eisen vanuit de bonden te hoog zijn en dat ze de acties betreuren.

Er vallen bijna 320.000 mensen onder de cao Metaal & Techniek, die geldt voor medewerkers van bedrijven in de kleinmetaal, de installatie- en isolatiesector, de carrosseriebouw en goud- en zilversmeden. Dat zijn bij elkaar ongeveer 28.000 bedrijven.