Wall Street beperkt schade na flinke daling aan begin handelsdag

De Amerikaanse aandelenbeurzen in New York zijn wisselend gesloten na een tumultueuze handelsdag. Door aanhoudende rentevrees onder beleggers werden de grote beursgraadmeters aanzienlijk lager gezet, maar in het tweede deel van de handelsdag werd de schade alsnog beperkt. Techbeurs Nasdaq boog een verlies van 2,7 procent alsnog om in een kleine winst. Gamesbedrijf Zynga stond in de belangstelling omdat het overgenomen wordt door branchegenoot Take-Two Interactive.

Beleggers zijn sinds vorige week in de grip van de rentevrees toen uit de notulen van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse centrale bank indien nodig de rente sneller wil verhogen dan eerder gedacht. Het Amerikaanse banenrapport gaf vrijdag meer redenen om te vrezen voor een snelle renteverhoging en nu kijkt men uit naar het inflatiecijfer over december, dat op woensdag verschijnt. Een dag eerder spreekt Fed-president Jerome Powell al in het Congres bij de hoorzitting voor zijn herbenoeming.

Die rentevrees zette de beurzen stukken lager, maar uiteindelijk zorgden koopjesjagers voor een wat minder negatief beeld. Uiteindelijk sloten de Dow-Jonesindex en de breed samengestelde S&P 500 nog op verlies. De Dow Jones ging 0,5 procent omlaag tot 36.068,87 punten en de S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4670,30 punten. Techbeurs Nasdaq ging met een winst van 0,1 procent de dag uit op 14.942,83 punten.

Zynga steeg meer dan 40 procent. Het bedrijf achter het bekende spel FarmVille wordt voor 12,7 miljard dollar overgenomen door branchegenoot Take-Two Interactive (min 13,1 procent).

Lululemon zakte 1,9 procent. De verkoper van de sportkleding waarschuwde dat de omzet en winst in het vierde kwartaal aan de onderkant van de eerdere verwachtingen zullen uitkomen. Volgens topman Calvin McDonald kampte het bedrijf met de gevolgen van de opmars van de omikronvariant.

Beyond Meat daalde 2,8 procent. Pizza Hut zet de Italian Sausage Crumbles van de producent van veganistische vleesvervangers op het menu in al zijn vestigingen in Canada.

Tesla steeg 3 procent. De maker van elektrische auto’s mag nog eens 2000 carosserie├źn bouwen in zijn nieuwe fabriek in Berlijn voordat die officieel goedgekeurd wordt voor gebruik. Ook sloot Tesla een contract af voor de levering van nikkel met Talon Metals.

De euro was 1,1327 dollar waard, tegen 1,1324 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 78,38 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 80,92 dollar per vat.