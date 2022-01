Aantal faillissementen veel lager dan in afgelopen jaren

Het aantal faillissementen lag vorig jaar lager dan in voorgaande jaren. Dat meldt de Raad voor de rechtspraak, die de door rechtbanken uitgesproken bankroeten bekeek. In totaal ging het vorig jaar om zo’n 2300 faillissementen, waarvan 1700 bedrijven of organisaties en 600 personen.

Dat aantal is aanzienlijk lager dan de iets meer dan 4000 faillissementen van het eerste coronajaar 2020. In 2019 gingen in totaal 4776 bedrijven, organisaties en personen failliet.

De Raad voor de rechtspraak heeft de oorzaak van het lage aantal faillissementen niet onderzocht, maar noemt dat wel opvallend omdat veel bedrijven het zwaar hebben door de coronamaatregelen. Tegelijkertijd merkt de Raad op dat met corona in het achterhoofd rechters bedrijven die in de kern gezond zijn minder snel failliet laten gaan. Ook de steunmaatregelen van de overheid spelen mogelijk een rol bij het lage aantal bankroeten.