Beurs Amsterdam toont herstel van flinke verliesbeurt

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een mooie winst gesloten, waarmee herstel werd getoond van de flinke verliesbeurt een dag eerder. Met name de chip- en technologiebedrijven deden het goed. Beleggers schoven de zorgen over de hogere rentetarieven aan de kant en stapten weer in meer risicovollere beleggingen.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent hoger op 782,35 punten. Op maandag verloor de AEX nog 1,9 procent. De MidKap klom 0,6 procent tot 1072,59 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent.

Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 5,6 procent. Branchegenoot ASMI klom 2,9 procent en techinvesteerder Prosus ging 5,5 procent vooruit. Ook uitzender Randstad had een prima dag met een koersstijging van 3,6 procent. Grootste daler bij de hoofdfondsen was levensmiddelenconcern Unilever met een min van 0,9 procent.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway steeg 2,2 procent, geholpen door bemoedigende berichten van concurrent Delivery Hero. Het Duitse bedrijf denkt later dit jaar geen verlies meer te lijden op maaltijdbezorging. Dat moet in de tweede helft van 2022 gebeuren. Delivery Hero won 5 procent in Frankfurt.

In de MidKap ging roestvrijstaalmaker Aperam (plus 5,5 procent) aan kop dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. JDE Peet’s, de eigenaar van Douwe Egberts, kampte met een verkoopadvies door Exane BNP Paribas en zakte 3,5 procent.

ABN AMRO verloor 0,3 procent bij de middelgrote fondsen. De bank trekt 90 miljoen euro extra uit voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. ABN AMRO reserveerde 250 miljoen euro in een eerdere regeling voor klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om rood te staan.

In Frankfurt daalde Commerzbank 3,6 procent en leverde Deutsche Bank 0,2 procent in. De Amerikaanse investeerder Cerberus Capital Management heeft zijn belang in de grote banken verkleind. Naar verluidt gaat het om een verkoop van aandelen ter waarde van 450 miljoen euro. Coronavaccinmaker BioNTech werd 4,4 procent lager gezet in Frankfurt na een verlaging van de omzetverwachting voor dit jaar.

De euro was 1,1363 dollar waard, tegen 1,1324 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 80,75 dollar. Brentolie werd 3 procent duurder op 83,23 dollar per vat.