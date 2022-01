Blik op ABN AMRO, Fastned en Stern op Damrak

Op Beursplein 5 gaat de aandacht dinsdag onder andere uit naar financieel fonds ABN AMRO en uitbater van snellaadstations Fastned. ABN AMRO maakte bekend 90 miljoen euro extra uit te trekken voor het compenseren van klanten die een te hoge rente hebben betaald op een lening. Fastned maakte omzetcijfers over het slotkwartaal van 2021 bekend. Autobedrijf Stern maakte op zijn beurt bekend het gros van zijn activiteiten te verkopen.

ABN AMRO reserveerde 250 miljoen euro in een eerdere regeling voor klanten die een lening hadden met variabele rente of een rekening met de mogelijkheid om rood te staan. Daar komt nu dus nog 90 miljoen euro bij waarmee de vergoedingen nu teruggaan tot de verjaringstermijn. Eerder klonk al kritiek op de eerdere regeling die niet voldoende zou zijn.

Uitbater van snellaadstations Fastned behaalde in het slotkwartaal van afgelopen jaar een flink hogere omzet. De onderneming profiteerde van de uitbreiding van haar Europese netwerk van laadstations. Ook verhoogde Fastned de prijzen voor het opladen van elektrische auto’s, wat bijdroeg aan de meeropbrengsten.

Ook maaltijdbestelbedrijven weten de aandacht op zich gericht. Het Duitse Delivery Hero denkt later dit jaar geen verlies meer te lijden op maaltijdbezorging. Dat moet in de tweede helft van 2022 gebeuren. Delivery Hero, dat in zo’n vijftig landen actief is met maaltijdbezorging, voorziet dat de investeringen in de eerste helft van dit jaar pieken. Delivery Hero is een concurrent van het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway.

Autobedrijf Stern maakte bekend het grootste deel van zijn activiteiten aan het Zweedse bedrijf Hedin te verkopen. Onder meer de 64 autodealers van merken als Mercedes-­Benz, Renault, Nissan, Ford, Volvo, Land Rover, Kia en Opel, de schadeherstelbedrijven en de autoverhuur gaan naar de Zweden die daar in totaal 103 miljoen euro voor overhebben.

Verder zijn beleggers in afwachting van het inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat woensdag bekend wordt gemaakt. Bij aanhoudend hoge inflatie is de kans groot dat de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve zal besluiten de rente sneller te verhogen om de geldontwaarding te beteugelen. Hogere rentetarieven betekenen dat financieringskosten stijgen voor sommige opkomende economieën die schulden in dollars hebben uitstaan.

De AEX-index aan het Damrak sloot maandag 1,9 procent lager op 773,13 punten. De belangrijkste indexen in Duitsland en Frankrijk verloren tot 1,2 procent. Londen daalde 0,5 procent.