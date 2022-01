Groei luchtvracht gehalveerd door verstoringen leveringsketen

De groei van het vervoer van goederen per vliegtuig is in november veel lager uitgekomen dan een maand eerder. Dat meldt de internationale luchtvaartorganisatie IATA, die meent dat de stagnerende groei veroorzaakt wordt door problemen in de leveringsketen.

Zo waren er tekorten aan personeel, soms ook veroorzaakt door quarantaine-eisen. Verder was er te weinig opslagruimte op sommige luchthavens, wat nog eens verergerd werd door de drukte richting het einde van het jaar. Onder meer op Schiphol was het te druk, volgens de IATA.

De vraag naar luchtvracht lag 3,7 procent hoger dan in november 2019, het laatste jaar voordat de coronacrisis toesloeg. In oktober lag de vraag nog 8,2 procent boven die uit dezelfde maand van 2019. Tegelijkertijd ligt de capaciteit nog altijd 7,6 procent onder die uit 2019. Normaal gesproken gaat er veel luchtvracht mee in het ruim van passagiersvluchten, maar omdat er veel minder gevlogen wordt is die mogelijkheid momenteel beperkt.