ING: hogere tarieven en lagere groei boekhoudsector in 2022

Het aantal gefactureerde uren in de boekhoudsector zal naar verwachting met 3 procent toenemen in 2022. Daarmee ligt het groeitempo iets lager dan in 2021, toen de sector ruimschoots herstelde van de lichte dip in 2020 als gevolg van de coronacrisis. De tarieven stijgen dit jaar voor het vijfde jaar op rij met minimaal 2 procent, voorspelt ING Research in het rapport Vooruitzicht Accountancy.

De impact van de coronapandemie op de dienstverlening van accountants is beperkt en de sector heeft aan opdrachten geen gebrek. Met het aantrekken van de economie nam in 2021 ook de vraag naar adviesdiensten weer toe en dit zet in 2022 verder door. Bovendien hebben accountants de handen vol aan extra werkzaamheden vanwege de coronapandemie, zoals controle van een juist gebruik van de verschillende NOW-regelingen.

Wel kampt de sector al langere tijd met personeelsschaarste. Er is vooral een tekort aan accountants met drie tot vijf jaar ervaring. Het personeelstekort zorgt bij één op de vier accountantskantoren voor een rem op de groei, blijkt uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête.

Vooral kleinere kantoren hebben moeite met het vinden van accountants. Zij kunnen vaak niet opbieden tegen de salarissen bij de grotere kantoren. Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, wat leidt tot intensievere controles, zorgen de stijgende personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt ook voor hogere tarieven.