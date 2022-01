Opnieuw stemming over vakbond bij distributiecentrum Amazon

Bij een distributiecentrum van webwinkelconcern Amazon in de Amerikaanse staat Alabama wordt in februari opnieuw gestemd over het oprichten van een vakbondsafdeling. De stemming zal per post plaatsvinden. Dat heeft onafhankelijk agentschap National Labor Relations Board bepaald in een zaak die was aangespannen om de stemming.

Het distributiecentrum in Alabama is een van meerdere Amazon-locaties waar wordt geprobeerd vakbondsafdelingen op te richten. In Alabama probeert vakbond Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU) dat. Vorig jaar moest een eerdere stemming opnieuw gehouden worden omdat RWDSU protest tegen de uitkomst had aangetekend.

Amazon zou toen de stemming gedwarsboomd hebben door een tent met antivakbondsleuzen neer te zetten om een speciale brievenbus heen waarin medewerkers hun stemformulier konden deponeren. Verscheidene werknemers gaven aan door die tent het gevoel te hebben dat het bedrijf ze in de gaten hield.

De verkiezing kreeg wereldwijd veel aandacht omdat Amazon tegelijkertijd ook in het nieuws was vanwege slechte werkomstandigheden in distributiecentra en bij de bezorging van bestellingen. Amazon heeft altijd volgehouden geen toegang te hebben gehad tot de inhoud van de brievenbus. Amazon zei destijds in beroep te gaan tegen het protest van de vakbond.

Zo’n twee derde van de stemmers was tegen de vakbondsafdeling. Het is allerminst zeker of er alsnog een vakbondsafdeling komt. Medewerkers van Amazon in Alabama hebben betere secundaire arbeidsvoorwaarden dan in duurdere steden zoals New York. Ook wordt verwacht dat Amazon stevig campagne zal voeren tegen de vakbond. Die vreest dat de nieuwe stemming niet eerlijk zal verlopen.