Polen verlaagt btw op voedsel en energie tegen inflatie

De Poolse regering gaat de btw op elektriciteit en brandstoffen voor verwarming de komende maanden verlagen. Daarmee moet de bevolking enigszins beschermd worden tegen de stijgende prijzen. De btw op basisvoedsel wordt met ingang van komende maand zelfs tijdelijk op nul gezet, net als voor kunstmest en gas.

Volgens premier Mateusz Morawiecki kunnen veel Polen niet slapen vanwege de prijsstijgingen. “We weten dat de inflatie door externe factoren is veroorzaakt, maar we moeten een antwoord vinden en de kosten dragen.” Morawiecki’s nationalistische partij wijt de hoge inflatie in Polen aan de “dogmatische” energietransitie die de Europese Unie doorvoert naar schonere vormen van energie en minder Russisch gas dat Europa bereikt.

Morawiecki riep winkeliers op om de prijzen ook te verlagen. Hij vroeg Polen “uit te kijken” naar winkels die dat niet doen.

De maatregelen, die zes maanden van kracht blijven en omgerekend tot zo’n 4,4 miljard euro zullen kosten, moeten volgens critici de aandacht afleiden van de nieuwe belastingwetgeving van de Poolse regering. Die moest met name lage inkomens aan meer loon helpen, maar door fouten bij de invoering hebben onder meer leraren en gepensioneerden dit jaar juist minder te besteden.