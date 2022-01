Senatoren VS stemmen deze week over sancties tegen Nord Stream 2

De Amerikaanse Senaat stemt naar verwachting deze week over de invoering van strenge sancties tegen de gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt. De pijplijn is omstreden, omdat de Amerikanen vrezen dat die de Russische regering helpt de greep op Europa te versterken. Het Republikeinse congreslid Ted Cruz diende het voorstel voor hernieuwde sancties in.

Als het voorstel van Cruz en enkele andere Republikeinse senatoren wordt aangenomen, krijgen alle bedrijven en personen die betrokken zijn bij de bouw of exploitatie van de gaspijpleiding te maken met strafmaatregelen. Personen zouden de VS niet meer in kunnen. Ook zouden de bezittingen van betrokkenen zo veel mogelijk bevroren worden.

Naast de vrees voor grotere Russische invloed in Europese aangelegenheden, zijn de VS ook bezorgd om de gevolgen voor Oekraïne. Dat land verdient nu nog aan de doorvoer van gas via andere Russische pijpleidingen die over Oekraïens grondgebied lopen, maar doordat Nord Stream 2 door de Oostzee gaat loopt het buurland deze inkomsten mis.

De verdeling tussen Republikeinen en Democraten in de honderd zetels tellende Senaat is gelijk. Om verder te kunnen met het voorstel moet Cruz minstens zestig voorstanders vinden. Zowel Republikeinen als Democraten zijn bezorgd om Rusland en Nord Stream 2. Maar sommige Democraten vrezen dat de sancties voor conflicten met Duitsland en andere lidstaten van de Europese Unie zorgen. Dat komt slecht uit nu de VS en de EU zich als verenigd front moeten presenteren tegenover de Russische president Vladimir Poetin. Die wakkert met de troepenopbouw aan de Russisch-Oekraïense de angst aan voor een invasie van Oekraïne.

“Ik vind Nord Stream 2 niets, maar het idee om nu een van onze allerbelangrijkste bondgenoten in de ogen te prikken lijkt meer op theater”, zei de Democraat Mark Warner.

Nord Stream 2 was eerder al het mikpunt van Amerikaanse sancties, maar president Joe Biden hief die vorig jaar op. Het infrastructuurproject werd na vertragingen in september afgerond. Er stroomt nog altijd geen aardgas door de leiding, omdat een vergunning van de Duitse toezichthouder voor energienetwerken op zich laat wachten. Biden gaat ervan uit dat de EU in het geval van een Russische inval van Oekraïne een blokkade van Nord Stream 2 zal steunen.