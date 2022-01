Staking bij brouwerijen Heineken na aflopen ultimatum FNV

Het personeel van de brouwerijen van Heineken in Den Bosch en Zoeterwoude legt vrijdag het werk neer. Ook bij frisdrankfabrikant Vrumona in Bunnik, die onderdeel is van het bierconcern, wordt gestaakt, heeft vakbond FNV aangekondigd. Reden is het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe cao.

FNV en CNV wezen het eindbod van Heineken al eerder af. FNV kwam daarop met een ultimatum aan Heineken dat dinsdag afliep. Heineken heeft de bond laten weten daar niet op in te gaan, mede omdat vakbonden MHP en De Unie nog nadenken over de voorstellen.

Bij Heineken proberen de bonden drie cao’s tegelijk af te sluiten. Bij twee cao’s met de namen Heineken Commercie en Heineken Group willen CNV en FNV nog doorpraten met Heineken. Onder die afspraken vallen respectievelijk het kantoorpersoneel van Heineken Nederland en Vrumona en het Nederlandse personeel van het wereldwijde concern.

Ten slotte is er Heineken Supply, waar het personeel van de brouwerijen en de bottelarij van Vrumona toe behoren. In totaal gaat het om ongeveer 1250 mensen. Daar heeft FNV de acties aangekondigd. De bond noemt het loonbod van Heineken van in totaal 3,5 procent tot en met volgend jaar te laag omdat dit minder is dan de inflatie. Ook het bevriezen van de loonschalen is de bond tegen het zere been.

Heineken laat weten de staking voorbarig te vinden. De bierbrouwer zegt met FNV in gesprek te willen blijven.