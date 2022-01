Wall Street blijft voorzichtig in afwachting inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag licht omlaag. Beleggers op Wall Street bleven voorzichtig in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag bekend wordt gemaakt. De Federal Reserve liet vorige week al doorschemeren dat de rente mogelijk sneller zal worden verhoogd om de hoge inflatie te beteugelen.

Centralebankpresident Jerome Powell legt dinsdag ook een verklaring af voor het Amerikaanse Congres vanwege zijn herbenoeming als voorzitter van de Fed. Vooraf liet Powell al weten dat de centrale bank zal zorgen dat de hoge inflatie geen langdurig verschijnsel wordt wat vat krijgt op de Amerikaanse economie. De Fed zal daarvoor volgens Powell alle instrumenten die het ter beschikking heeft inzetten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent in de min op 39.955 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4657 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte ook 0,3 procent, tot 14.893 punten. De techgraadmeter wist maandag een eerder verlies van ruim 2 procent weg te werken en eindigde nipt hoger.

Rivian verloor 3,4 procent na het nieuws dat operationeel directeur Rod Copes vertrekt bij de maker van elektrische pick-uptrucks. Abercrombie & Fitch steeg 1,4 procent. De kledingverkoper heeft een tegenvallend feestdagenseizoen achter de rug en denkt dat de omzet lager dan verwacht zal uitkomen. De periode na de feestdagen waren volgens het bedrijf echter wel goed.

Supermarktbedrijf Albertsons leverde 2,4 procent in, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten. Apothekersketen en zorgverzekeraar CVS Health werd 2 procent hoger gezet, na een verhoging van de winstverwachting.

De fabrikant van netwerkapparatuur Juniper Networks steeg ruim 4 procent dankzij een adviesverhoging door Bank of America. Technologieconcern IBM kampte daarentegen met een verkoopadvies van UBS en zakte meer dan 4 procent.

Intel won 0,5 procent. De chipmaker heeft David Zinsner benoemd tot nieuwe financiƫle topman van het bedrijf. Zinsner komt van concurrent Micron Technology (min 1,4 procent), waar hij dezelfde functie vervulde.