Beurzen New York sluiten licht hoger ondanks hoge inflatie

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger geëindigd. Voorafgaand aan de handelssessie kwamen nieuwe cijfers over de Amerikaanse inflatie naar buiten, die wijzen op de sterkste stijging van de prijzen sinds 1982. Beleggers leken die forse stijging al te hebben ingecalculeerd en schrokken niet.

De inflatie op jaarbasis van 7 procent in december was grotendeels volgens de verwachtingen van economen. Normaal gesproken neemt bij hoge inflatie op de aandelenbeurzen ook de vrees toe voor hogere rentes, die aandelen een minder aantrekkelijke belegging maken. Dit zorgde in de eerste week nog voor scherpe koersdalingen bij aandelen, met name bij relatief dure techbedrijven.

Daar was nu geen sprake van. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 15.188,39 punten. Softwareconcern Microsoft won daarbij ruim 1 procent. Dat heeft mogelijk ook te maken met mediaberichten dat het bedrijf een ervaren chipontwerper van Apple heeft weten aan te trekken. Dat wijst er mogelijk op dat Microsoft zijn eigen chips wil ontwikkelen.

De Dow-Jonesindex ging 0,1 procent vooruit tot 36.290,32 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4.726,35 punten.

Beleggers verwerkten ook de taxatie van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve over de economie in de laatste weken van vorig jaar. In zijn zogeheten Beige Book schreef de Fed dat de economie in bescheiden tempo groeide. De vooruitzichten van bedrijven in sommige Amerikaanse regio’s zijn tegelijkertijd iets minder positief geworden.

Biogen zakte bijna 7 procent. Beleggers op Wall Street schrokken van het nieuws dat het sociaal verzekeringsprogramma Medicare alleen de kosten dekt van het alzheimermedicijn Aduhelm van de farmaceut voor patiënten met vroege symptomen die deelnemen aan klinische onderzoeken.

Dish Network dikte 2,8 procent aan. Volgens de New York Post voert de aanbieder van satelliet-tv weer fusiegesprekken met zijn branchegenoot DirecTV. In de afgelopen twintig jaar hebben de twee bedrijven herhaaldelijk onderhandelingen gevoerd over een mogelijke samenwerking. Maaltijdbezorger DoorDash profiteerde van een adviesverhoging door Evercore en steeg 2,1 procent.

De euro was 1,1448 dollar waard, tegen 1,1428 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 82,75 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 84,71 dollar per vat.