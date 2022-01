Bloomberg: 3 miljoen Britten 1e week januari niet naar hun werk

De snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat 3 miljoen Britten in de eerste week van dit jaar niet op hun werk verschenen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van data van de Britse arbo-onderzoeker GoodShape. In die eerste werkweek piekte het aantal besmettingen en daardoor moesten ook veel mensen in quarantaine.

GoodShape schat dat de massale afwezigheid Groot-BrittanniĆ« ook veel geld kostte. Er zou 1,3 miljard pond, omgerekend zo’n 1,6 miljard euro, verloren zijn gegaan. Dat komt onder meer doordat bedrijven en de overheid minder werk gedaan kregen.

Het Verenigd Koninkrijk overweegt de regels voor zelfisolatie na contact met iemand met een coronabesmetting te versoepelen. Dat wordt mede ingegeven door het feit dat onder meer de zorg en het onderwijs in de problemen komen qua personele bezetting. Ook zouden mensen met de omikronvariant minder lang besmettelijk zijn, waardoor die verkorting ook verantwoord mogelijk is.