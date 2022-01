C&A-familie Brenninkmeijer koopt glastuinbouwontwikkelaar Dalsem

Ontwikkelaar van glastuinbouwprojecten Dalsem komt in Zwitserse handen. Cofra-Holding, waar de familie Brenninkmeijer die vooral bekend is als eigenaar van kledingketen C&A al zijn bezittingen in heeft ondergebracht, neemt de onderneming in zijn geheel over. Cofra is ook actief op het gebied van duurzame energie, vermogensbeheer en vastgoedbeleggingen.

Dalsem is over de hele wereld actief met het ontwikkelen en realiseren van complete hightech glastuinbouwprojecten. Het bedrijf uit Den Hoorn, dat op de rand ligt van glastuinbouwgemeente Westland, wordt ingelijfd als de gebruikelijke goedkeuringen daarvoor binnen zijn. Jan Peter Dalsem blijft na de overname aan als algemeen directeur van Dalsem.

Voor Cofra betekent de overname een verdere investering in duurzame voedselsystemen. Ook past de overname in de strategie om de portefeuille beter te spreiden.

Dalsem werd opgericht in 1932. Het familiebedrijf wordt inmiddels geleid door de derde generatie. Het bedrijf heeft als doel de ontwikkeling van energiezuinigere, lokale systemen voor de productie van voedsel te ondersteunen. Financiƫle details van de transactie werden niet bekendgemaakt.