Derde meer bestellingen bij moederbedrijf Thuisbezorgd

Maaltijdbezorgbedrijf Just Eat Takeaway heeft het aantal bestellingen afgelopen jaar met een derde zien toenemen. Onder meer effecten van de corona-maatregelen in veel landen speelden een rol, maar de onderneming gaf ook veel geld uit om zijn positie in diverse landen te verstevigen. Daarbij groeiden de Europese activiteiten, en met name die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, sterker dan die in de Verenigde Staten en Canada.

In totaal werd er voor ruim 28 miljard euro aan maaltijden besteld via het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Dat gebeurde in 1,1 miljard afzonderlijke bestellingen, waarvan 61,6 miljoen in Nederland. Een steeds groter aantal van de wereldwijde bestellingen wordt door eigen maaltijdbezorgers van Just Eat Takeaway naar de klanten gebracht. Het bedrijf biedt ook de mogelijkheid voor restaurants om bestellingen via de app te laten lopen, maar eigen bezorgers in te zetten.

De groei van het aantal orders bedroeg in het vierde kwartaal 14 procent. In het derde kwartaal was dat nog 25 procent. Bovendien hadden analisten een iets hoger aantal bestellingen verwacht over het jaar. Just Eat Takeaway staat al enige tijd onder druk van aandeelhouders, die menen dat de prijs van het aandeel te laag is.

Wel stelt Just Eat Takeaway dat de winstgevendheid verbeterde door onder meer schaalvoordelen. De bedrijfswinstmarge komt ongeveer halverwege de min 1,5 en min 1 procent te liggen, verwacht de onderneming. Daarmee zouden de verliezen dus kleiner worden. Just Eat Takeaway gaf al eerder aan dat 2021 het piekjaar voor verliezen zou worden, omdat veel werd geïnvesteerd na de fusie tussen het Nederlandse Takeaway en het Britse Just Eat en de daaropvolgende overname van Grubhub in de Verenigde Staten. Dit jaar zou er daadwerkelijk winst gemaakt kunnen worden.

Maaltijdbezorgers hebben door forse investeringen in marktaandeel tot nu toe nauwelijks winst gemaakt. Uber, dat ook taxidiensten aanbiedt, lukte het al wel om kostendekkend te opereren. Het Duitse Delivery Hero verwacht dat aan het einde van dit jaar voor elkaar te krijgen. Just Eat Takeaway komt later dit cijferseizoen nog met de jaarcijfers waarbij het dieper op de resultaten in zal gaan.

Verder heeft Just Eat Takeaway verschillende projecten lopen om ook boodschappen te gaan bezorgen. In de VS wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de gemakswinkels van 7-Eleven en in het Verenigd Koninkrijk met supermarktketen One Stop. In Canada heeft Just Eat Takeaway een eigen dienst en netwerk voor boodschappenbezorging opgezet.