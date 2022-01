Hongarije grijpt in bij prijzen levensmiddelen om hoge inflatie

De Hongaarse overheid grijpt in bij de prijzen van zes belangrijke levensmiddelen om zo de hoge inflatie tegen te gaan. De regering van premier Viktor Orbán komt met een verlaging van de prijzen van suiker, tarwebloem, zonnebloemolie, varkensbeen, kippenborst en halfvolle melk.

Die prijzen worden vanaf 1 februari in alle winkels verlaagd naar het niveau van half oktober, aldus Orbán in een verklaring. Eerder kwam de Hongaarse regering ook al met limieten bij brandstof- en energieprijzen en een bevriezing van de hypotheekrente.

De inflatie in Hongarije steeg in november naar 7,4 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in vijftien jaar. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht van huishoudens ondermijnd, wat de populariteit van Orbán kan raken.