Inflatie VS loopt op naar 7 procent, grootste stijging sinds 1982

Het leven in de Verenigde Staten, de grootste economie van de wereld, is in december in doorsnee 7 procent duurder geworden op jaarbasis. Dat betekent de snelste stijging van de inflatie in bijna veertig jaar.

De almaar oplopende geldontwaarding komt niet als een verrassing. Economen hielden in doorsnee rekening met een stijging tot 7 procent. Mogelijk spoort het inflatiecijfer de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve aan om de rente eerder en sneller te verhogen. Het inflatiecijfer is belangrijk bij de beleidsbeslissingen. Fed-voorzitter Jerome Powell heeft al gezegd dat de rentes mogelijk eerder omhoog moeten als de prijzen te snel blijven stijgen.

De hoge inflatie houdt onder meer verband met de herstart van de economie na de coronacrisis, die nog altijd voor tekorten zorgt van bepaalde materialen. Ook speelt de sterk gestegen prijs van energie een belangrijke rol. In november was nog sprake van een inflatie van 6,8 procent. Op maandbasis steeg de inflatie met 0,5 procent. Dat was iets hoger dan de 0,4 procent die alom werd verwacht, maar minder dan de 0,8 procent in november.