Luchtvaartbranche klaagt over ‘overdreven’ reacties op omikron

De vraag naar vliegtickets is flink gekelderd door de “overdreven” reacties van overheden op de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Dat zegt topman Willie Walsh van de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA.

Volgens hem zochten landen direct hun toevlucht tot de al eerder geprobeerde maar ineffectieve grenssluitingen en “buitensporig” testen en in quarantaine plaatsen van reizigers. Walsh stelt dat de internationale verspreiding van het virus met dergelijke reisbeperkingen nauwelijks bestreden wordt. Dat zou de praktijk in de afgelopen twee jaar al hebben uitgewezen. Maar in december en begin januari zijn er daardoor wel veel minder vliegtickets verkocht.

“Deze maatregelen leggen een zware last op levens en middelen van bestaan”, aldus Walsh. “Als ervaring de beste leermeester is, laten we dan hopen dat regeringen meer aandacht besteden aan het begin van het nieuwe jaar”, zegt hij verder nog in een toelichting op de nieuwste passagierscijfers van IATA.

Die gegevens dateren van november, want dat is de laatste maand waarover de brancheorganisatie een volledig beeld kan geven. Toen liet de vraag naar vliegtickets juist nog herstel zien, geholpen door versoepelingen van coronaregels in diverse landen. De vraag in november was 47 procent onder het niveau van 2019. Een maand eerder was de vraag nog bijna 49 procent lager. IATA vergelijkt de passagiersaantallen al langer met die van 2019, omdat een vergelijking met het eerste coronajaar 2020 een vertekend beeld zou geven.