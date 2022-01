Onderzoek: verkoop computers weer flink omhoog in 2021

De wereldwijde verkoop van computers zoals pc’s, desktops en notebooks is vorig jaar opnieuw flink gestegen vanwege de sterke vraag door het vele thuiswerken en studeren in coronatijd. Volgens cijfers van marktonderzoeker Canalys werden vorig jaar 341 miljoen computers verscheept door computerproducenten, een toename van 15 procent ten opzichte van 2020 en een stijging van 27 procent vergeleken met 2019.

Canalys stelt dat het cijfer het hoogste aantal computerverschepingen sinds 2012 is. In 2020 stegen die al met 11 procent en voor dit jaar rekent het onderzoeksbureau op verdere groei van de afzet van computers. De totale omzet uit de computerverkoop bedroeg vorig jaar volgens Canalys meer dan 250 miljard dollar, omgerekend 220 miljard euro. Dat was een jaar eerder 220 miljard dollar.

Het Chinese computerbedrijf Lenovo was vorig jaar opnieuw koploper bij de verkoop, gevolgd door HP, Dell, Apple en Acer. “Dat de markt een dubbelcijferige groei laat zien na een al indrukwekkend 2020, ondanks de leveringsproblemen, spreekt boekdelen over hoe sterk de vraag naar computers was in de afgelopen twaalf maanden”, aldus een analist van Canalys in een toelichting.