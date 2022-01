Philips hard onderuit op Damrak na omzetalarm

Philips ging woensdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern moet meer geld opzij zetten vanwege de terugroepactie van zijn slaapapneuapparaten en gaf een omzetwaarschuwing. Just Eat Takeaway, die ook met een handelsupdate kwam, ging licht omlaag. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl zag het aantal bestellingen afgelopen jaar met een derde toenemen, maar de ordergroei nam in het vierde kwartaal af.

Philips kelderde bijna 11 procent. Het concern zette 225 miljoen euro extra opzij voor zijn slaapapneuapparaten, die een isolatieschuim bevatten dat kan afbrokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor de patiënten. Voor de terugroepactie had Philips al 500 miljoen euro gereserveerd. Ook kampt het bedrijf met hogere kosten en tekorten aan onderdelen vanwege problemen in de toeleveringsketen. De omzet in het vierde kwartaal zal daardoor circa 4,9 miljard euro bedragen. Dat is 350 miljoen euro minder dan eerder verwacht.

Just Eat Takeaway daalde 0,8 procent. Bij het bedrijf werd in 2021 voor in totaal ruim 28 miljard euro aan maaltijden besteld. De groei van het aantal orders bedroeg in het vierde kwartaal 14 procent. In het derde kwartaal was dat nog 25 procent. Wel stelt het bedrijf dat de winstgevendheid verbeterde door onder meer schaalvoordelen.

De algehele stemming op de Europese aandelenmarkten was positief. Vooral de technologiebedrijven lieten stevige winsten zien in navolging van de opleving in de Amerikaanse techsector. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 788,21 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1077,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Techinvesteerder Prosus en chipmachinemaker ASML waren de sterkste stijgers bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met winsten tot 3,5 procent. Bij de kleinere bedrijven steeg Ebusco dik 2 procent. De maker van elektrische bussen heeft een nieuwe opdracht voor het leveren van zijn langste bussen aan Stadtwerke München.

De euro was 1,1357 dollar waard, tegen 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 81,39 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 83,76 dollar per vat.