Uber-rivaal Bolt nu meer dan 7 miljard euro waard

Uber-rivaal Bolt heeft bij een nieuwe financieringsronde 628 miljoen euro opgehaald. Daarbij werd het Estse bedrijf gewaardeerd op 7,4 miljard euro. Bolt, dat al in Nederland en tientallen andere landen actief is, wil met het geld nog verder groeien.

Volgens oprichter Markus Villig gaat het om de grootste financieringsronde ooit voor zijn bedrijf. Tot de geldschieters behoorden investeringspartijen als Sequoia Capital en Fidelity Management. Vorig jaar werd al eens een investering van 600 miljoen euro binnengesleept. Toen hing er nog een prijskaartje van 4 miljard euro aan de onderneming.

Bolt is in Nederland vooral bekend als taxiplatform. Maar in andere Europese steden heeft Bolt bijvoorbeeld ook een autodeeldienst en bezorgdiensten voor maaltijden en boodschappen. Lars Speekenbrink, de manager die gaat over de Nederlandse activiteiten, zegt dat de onderneming door de nieuwe investering mogelijk ook andere diensten in Nederland kan introduceren.