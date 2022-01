Van Oord verkoopt belang in windmolenpark

Baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord heeft zijn belang in het windmolenpark Borssele III & IV verkocht aan een Duitse belegger in hernieuwbare energie. Vermogensbeheerder Luxcara uit Hamburg neemt het belang van 10 procent over van het Nederlandse bedrijf in de bedrijvengroep die de windmolens exploiteert en onderhoudt.

Met de verkoop wil Van Oord geld vrijspelen om te kunnen investeren in eventuele nieuwe projecten. Welk bedrag met de overname is gemoeid, maakten de bedrijven niet bekend.

Het familiebedrijf maakt nu nog deel uit van het samenwerkingsverband Blauwwind, dat in 2016 een vergunning kreeg om Borssele III & IV voor de Zeeuwse kust te bouwen, exploiteren en onderhouden. Andere deelnemers zijn bijvoorbeeld olie- en gasconcern Shell en energiemaatschappij Eneco.

Van Oord was binnen dat verband verantwoordelijk voor de funderingen en de verbindingskabels van het windmolenpark. Dat bestaat uit 77 windmolens die evenveel elektriciteit opwekken als ongeveer 825.000 huishoudens verbruiken. Het windpark, dat sinds vorig jaar op volle kracht draait, is daarmee goed voor 2,5 procent van alle elektriciteit die in Nederland nodig is.