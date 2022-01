Winkelbranche komt met landelijke campagne voor openen winkels

Winkels kunnen veilig open. Dat is in het kort de boodschap die de winkelbranche in een landelijke campagne geeft aan het nieuwe kabinet. Met een landelijke campagne willen organisaties als INretail, Vakcentrum en de Raad Nederlandse Detailhandel het kabinet overtuigen winkels na vrijdag van het slot te halen.

Niet-essentiƫle winkels, circa 56.000, zijn vanwege het rondwarende coronavirus momenteel gesloten. Dat is volgens de organisaties onnodig omdat winkelen volgens hen veilig kan met inachtneming van maatregelen als het dragen van mondkapjes en het houden van afstand. Als de situatie er om vraagt, kan met een maximering van het aantal bezoekers per winkel gewerkt worden, zo klinkt het.

In aanloop naar de persconferentie vrijdag doen winkels volgens de organisaties massaal mee met de campagne en de oproep dat ze weer veilig open kunnen. Met posters op winkelruiten en onder meer berichten op sociale media laten de ondernemers dit aan Nederland weten. “Iedereen wil weer terug naar het normale leven. Consumenten willen zelf weer de regie hebben over waar en wanneer ze de aankopen doen in Nederland”, aldus de winkelbranche.