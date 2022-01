Zeeuws-Belgische havens verwachten dit jaar volledig herstel

De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent, verenigd in fusiebedrijf North Sea Port, hebben vorig jaar meer goederen overgeslagen dankzij het economisch herstel van de coronacrisis. North Sea Port rekent voor dit jaar op volledig herstel van de gevolgen van de pandemie, omdat de vraag naar zeevervoer erg sterk is.

De goederenoverslag via de zeevaart steeg bij de drie havens met 9 procent naar 68,9 miljoen ton in vergelijking met 2020. Er werd bijvoorbeeld meer droge bulk zoals kolen, granen, zand, schroot en ertsen overgeslagen, net als vloeibare bulk zoals brandstoffen en chemische producten. Door het economisch herstel is de vraag naar die producten erg groot.

De goederenoverslag via de binnenvaart nam met 9 procent toe naar 59,7 miljoen ton. Dat is meer dan voor de uitbraak van de pandemie. De totale overslag bij de drie havens van North Sea Port kwam uit op 128,6 miljoen ton tegen 118,3 miljoen ton in 2020. In 2019 was dat nog 131,4 miljoen ton.

De belangrijkste handelspartner via de zeevaart voor North Sea Port was vorig jaar opnieuw Rusland, gevolgd door Braziliƫ, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden.