Chipbedrijven ASML, Besi en ASMI zetten AEX op winst

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stonden donderdag in de kopgroep van de Amsterdamse AEX-index, die een kleine winst liet zien. Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging en stond onderaan. Philips krabbelde iets op na de zware koersval een dag eerder die volgde op een omzetalarm van het bedrijf.

Beleggers kauwden verder nog na op de Amerikaanse inflatie, die in december is opgelopen tot het hoogste niveau sinds 1982. Ook in Europa is de inflatie de laatste tijd sterk opgelopen. Daardoor lijkt het steeds aannemelijker te worden dat centrale banken moeten ingrijpen door te stoppen met hun voor beleggers gunstige steunbeleid. In de VS lijkt een snelle verhoging van de rente daarbij aanstaande.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 792,48 punten. De MidKap opende een fractie hoger op 1084,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,5 procent.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI wonnen tot dik 4 procent. De grote Taiwanese chipfabrikant TSMC, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, boekte een recordwinst dankzij de aanhoudende sterke vraag naar chips. ASMI profiteerde daarnaast van een flinke verhoging van het koersdoel door Credit Suisse. Randstad zakte 4 procent na een verkoopadvies van JPMorgan.

Philips won 0,3 procent. Het zorgtechnologieconcern zag een dag eerder ruim 15 procent aan beurswaarde verdampen na de waarschuwing dat het bedrijf meer geld kwijt is aan de terugroepactie van zijn slaapapneuapparaten. Ook kampt Philips met toeleveringsproblemen.

In de MidKap steeg Flow Traders ruim 2 procent dankzij een positief analistenrapport van Jefferies over de flitshandelaar. Intertrust daalde 0,2 procent na een handelsbericht. De financieel dienstverlener zag de omzet in het vierde kwartaal licht dalen. Daarnaast verklaarde het trustkantoor dat de overname door zijn Amerikaanse branchegenoot CSC volgens planning verloopt.

Marks & Spencer verloor 4 procent in Londen. De Britse winkelketen schroefde zijn winstverwachting licht op dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagen, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Ook het Britse supermarktconcern Tesco verhoogde zijn winstverwachting dankzij sterke kerstverkopen. Dat aandeel daalde desondanks 2 procent.

De euro was 1,1470 dollar waard, tegen 1,1428 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 82,43 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 84,50 dollar per vat.