Delta Air Lines: herstel met twee maanden vertraagd door omikron

Door de snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus is het herstel van de luchtvaartsector zo’n twee maanden vertraagd. Dat zegt Delta Air Lines in een handelsupdate. Volgens de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zal de impact van omikron in het eerste kwartaal van dit jaar bijdragen aan het verlies dat naar verwachting zal worden geboekt.

Het herstel in de sector die voor omikron in de maand december werd voorzien, zal nu in februari plaatsvinden. Delta verwacht dat het herstel daarna snel kan gaan en voor het hele jaar winstgevend te kunnen opereren. Volgens topman Ed Bastian staan mensen klaar om te gaan reizen, zo zei hij in een toelichting. Volgens hem moet het al lukken om in maart winstgevend te zijn.

Delta is de eerste grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij die financiële resultaten rapporteert voor het slotkwartaal van 2021. In die maanden kampten maatschappijen met de uitval van duizenden vluchten. Dat kwam vooral door het hoge aantal besmettingen onder personeel als gevolg van de omikronvariant. Maar ook winterstormen legden de dienstverlening plat.

Ongeveer 8000 Delta-werknemers hebben in de afgelopen vier weken het virus opgelopen, zei Bastian. Op het hoogtepunt eind december en begin januari, dwongen het virus en de winterstormen de luchtvaartmaatschappij om maar liefst 10 procent van de geplande vluchten te annuleren. Dat scheelde ongeveer 75 miljoen dollar aan inkomsten in het vierde kwartaal.

De winst voor belastingen in het slotkwartaal kwam uit op 170 miljoen dollar van de eerdere verwachting van het bedrijf van 200 miljoen tot 250 miljoen dollar. Het was evengoed het tweede kwartaal van Delta op rij dat het winstgevend was na aftrek van de financiële steun van de Amerikaanse regering. De omzet kwam uit op 8,4 miljard dollar.

Delta verwacht dat de omzet in het huidige kwartaal op circa driekwart van het niveau van voor de crisis zal uitkomen. Wel kampt het concern met gestegen kosten door hogere brandstofkosten en andere posten. De capaciteit komt aan het begin van 2022 uit op 85 procent van het pre-crisisniveau.

Delta kondigde ook een speciale winstdelingsuitkering van 1250 dollar per werknemer aan. De luchtvaartmaatschappij zal in totaal ongeveer 100 miljoen dollar uitdelen.