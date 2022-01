FNV: uitzendbureaus steken transitievergoeding in eigen zak

Uitzendkrachten krijgen nog steeds vaak geen transitievergoeding als ze hun baan zijn kwijtgeraakt, terwijl ze daar wel recht op hebben, meldt vakbond FNV. Het gaat soms om duizenden euro’s per persoon. In totaal schat de bond het bedrag dat nog uitgekeerd moet worden op minimaal 50 miljoen euro per jaar. In de praktijk “geven uitzendbureaus vaak niet thuis”, zegt de vakbond op basis van signalen.

Het aantal uitzendkrachten dat aan de bond aangaf geen transitievergoeding gekregen te hebben is gestegen ten opzichte van 2020, zegt FNV. De bond deed een peiling onder bijna 200 uitzendkrachten die vorig jaar hun baan kwijtraakten. Bijna negen op de tien van de ondervraagden gaf aan geen vergoeding te hebben gekregen.

De transitievergoeding is wettelijk vastgelegd en bedoeld om de periode tussen ontslag of de beƫindiging van een contract en nieuw werk of een uitkering te overbruggen. Sinds 2020 geldt de regeling voor iedereen, ongeacht hoe lang iemand ergens heeft gewerkt.

Volgens FNV-bestuurder Karin Heynsdijk van FNV Flex steken uitzendbureaus “geld dat niet voor hen is bedoeld in eigen zak”. “Zelfs als er actief naar wordt gevraagd, halen uitzendbureaus hun schouders op, zo hebben we ervaren. Een misselijke streek ten koste van mensen die vaak al nauwelijks genoeg geld hebben om rond te komen. Dit moet zo snel mogelijk stoppen.”

Belangenorganisatie de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vindt dat de FNV op basis van het geringe aantal ondervraagden “wel heel vergaande conclusies trekt”, zegt een woordvoerster. “Jaarlijks werken meer dan 1 miljoen mensen als uitzendkracht. We missen de nuance. Dat neemt niet weg dat uitzendkrachten die hun baan verliezen en recht hebben op een ontslagvergoeding deze moeten krijgen, daarover mag geen onduidelijkheid bestaan.”

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) laat weten geen signalen te hebben gekregen van uitzendkrachten die geen transitievergoeding ontvangen na verlies van werk. “Waar mensen recht hebben op een transitievergoeding moeten ze deze gewoon ontvangen”, aldus een zegsman.