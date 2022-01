Hoog personeelsverloop raakt aan omzetgroei Intertrust

De groei van financieel dienstverlener Intertrust is in het slotkwartaal van 2021 iets lager uitgevallen dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf had dit vooral te maken met een lagere productie in Nederland, Luxemburg en op de Kaaimaneilanden waarbij met name het hoge personeelsverloop voor problemen zorgde. Ook in het derde kwartaal van vorig jaar speelde dit al.

In een jaar tijd is ongeveer een kwart van het personeel bij Intertrust vertrokken en vervangen. Met het hoge personeelsverloop staat Intertrust in de sector waarin het actief is zeker niet alleen, verzekert een woordvoerder van het bedrijf. Met name in Nederland en Luxemburg is de arbeidsmarkt zeer krap waardoor het moeilijker is om personeel vast te houden. Intertrust probeert met nieuwe beloningsstructuren en extra diensten op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid personeel langer binnenboord te houden.

Het inwerken van nieuwe collega’s door ervaren mensen kost tijd, verduidelijkt de woordvoerder. Tijd die niet besteedt kan worden aan het schrijven van uren op klanten, waar Intertrust het qua opbrengsten van moet hebben. Daarbij is een nieuw iemand niet gelijk op het niveau van een ervaren kracht.

In het coronajaar 2020 was het verloop van personeel minder groot. Toen vertrok circa 10 procent van de mensen. Maar met het wegebben van de onzekerheden staan mensen meer open voor nieuwe uitdagingen. Bij Intertrust werken in totaal zo’n 4000 mensen.

Intertrust, met het hoofdkantoor in Amsterdam, verzorgt of controleert de financiƫle administratie en regelt belastingzaken van andere bedrijven of beleggers. Het bedrijf maakte eerder bekend overgenomen te zullen worden door zijn Amerikaanse branchegenoot CSC. Dat proces loopt volgens Intertrust volgens planning. De overname wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond.