ING: pinbetalingen daalden tijdens lockdown onder normaal niveau

Het aantal pinbetalingen is tijdens de harde lockdown weer onder het normale niveau gedaald. In de eerste twee weken van die lockdown, die op 19 december begon, kwamen de pinbetalingen 8 procent onder het gebruikelijke niveau uit, stelt ING op basis van eigen cijfers. Dat is een minder sterke afname dan tijdens de lockdown van eind 2020, toen het aantal pinbetalingen ruim 15 procent onder het normale niveau lag.

Het aantal pinbetalingen voor voedsel bleef boven het normale niveau, maar bij non-food kelderde de hoeveelheid transacties toen niet-essentiƫle winkels de deuren moesten sluiten. Bij modewinkels werd nog slechts 10 procent van het normale aantal pinbetalingen geregistreerd, bij bouwmarkten en woonwinkels was een daling van 70 procent te zien.

Ook bij diensten is een dergelijk beeld zichtbaar. Bij recreatieve en culturele activiteiten zoals musea, bioscopen, sporthallen en pretparken daalde het aantal pinbetalingen met 90 procent. In de horeca was de daling 70 procent. Hier dempten afhaal en bezorging de terugval enigszins.