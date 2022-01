Meer reizigers Brussels Airport, nog niet op pre-crisisniveau

Brussels Airport heeft afgelopen jaar 9,4 miljoen reizigers verwerkt. Daarmee zag de luchthaven het aantal passagiers met bijna 40 procent toenemen ten opzichte van 2020 toen het coronavirus de vluchtschema’s voor het eerst duidelijk in de war schopte. Het aantal reizigers dat via de Belgische hoofdstad vloog lag nog wel fors onder het niveau van voor de crisis. In 2019 verwerkte de luchthaven 26,4 miljoen passagiers.

Met name aan het begin van het jaar veroorzaakte corona nog flinke verstoringen door reisrestricties, testverplichtingen en andere coronamaatregelen, meldt Brussels Airport in een verklaring. In de eerste helft van het jaar lag het aantal passagiers op 16 procent van het niveau van voor de crisis. In de tweede helft van het jaar nam het aantal passagiers rap toe, maar lag het nog altijd 47 procent onder het pre-crisisniveau.

De vrachtafhandeling op de luchthaven liet een recordgroei zien. Ten opzichte van een jaar eerder groeide cargo met 30 procent waarmee het beste resultaat in 15 jaar werd behaald. In vergelijking met 2019 werd een derde meer vracht verwerkt. Via de luchthaven zijn onder andere meer dan 800 miljoen coronavaccins getransporteerd, waarmee Brussel naar eigen zeggen de belangrijkste farmahub in Europa bleef.

Via Brussels Airport reizen doorgaans ook veel Nederlanders naar bijvoorbeeld hun vakantiebestemming. Onlangs kondigde luchtvaartmaatschappij Transavia, onderdeel van Air France-KLM, aan vluchten vanaf Brussel te gaan aanbieden. Nu gaat het nog om wintersportbestemmingen. Vanaf komende zomer wordt door Transavia ook naar zonbestemmingen in Spanje, Griekenland en Portugal gevlogen.