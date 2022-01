Microsoft onderuit bij terugkeer rentevrees op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag stevig gedaald. Microsoft was met een verlies van 4,2 procent een opvallende daler, al werden ook andere techbedrijven als Tesla en chipbedrijven lager gezet. Dat gebeurde nadat verschillende beleidsmakers van de Federal reserve opnieuw aangaven dat de rente al in maart omhoog kan. Bij hogere rentes kiezen beleggers er vaak voor om risicovollere beleggingen van de hand te doen.

Voor Microsoft was de verliesbeurt de grootste in veertien maanden. Maker van elektrische auto’s Tesla ging 6,8 procent omlaag. Ford, steeg juist 2,3 procent vanwege de push van dat bedrijf richting elektrische auto’s en tijdens de handelsdag kwam de marktwaarde van Ford voor het eerst boven de 100 miljard dollar uit.

Chipbedrijven begonnen de dag nog in de plus dankzij goede cijfers van de Taiwanese chipproducent TSMC, die verraste met een hoger dan verwachte omzet en winst. Later sloeg de rentevrees dus toe en leverden bedrijven als Intel, AMD, Qualcomm, Microchip en Broadcom tot 4 procent in.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent in de min op 36.113,62 punten. De brede S&P 500 ging 1,4 procent omlaag tot 4659,03 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 2,5 procent tot 14.806,81 punten.

Delta Air Lines won 2,1 procent. De luchtvaartmaatschappij presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht ondanks dat het bedrijf 10 procent van de geplande vluchten moest annuleren vanwege coronabesmettingen onder het personeel en het slechte winterweer. Volgens topman Ed Bastian zal de luchtvaartsector snel herstellen na een vertraging door de omikronvariant en zal Delta in maart weer winstgevend zijn. Branchegenoten als American Airlines (plus 4,5 procent) en United Airlines (plus 3,5 procent) stegen mee.

Vliegtuigbouwer Boeing klom 3 procent. Volgens persbureau Bloomberg zal de Chinese luchtvaartautoriteit deze maand het vliegverbod voor de Boeing 737 MAX opheffen. Virgin Orbit verloor 5,6 procent. Het satellietbedrijf lanceert zijn eerste satelliet sinds de beursgang eind vorig jaar.

KB Home dikte 16,5 procent aan. De huizenbouwer boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en gaf ook een positieve verwachting af voor het nieuwe jaar.

De euro was 1,1454 dollar waard, tegen 1,1468 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 81,51 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 83,87 dollar per vat.