Topman Pieter Elbers van KLM vertrekt volgend jaar

Pieter Elbers vertrekt volgend jaar als baas van luchtvaartmaatschappij KLM. De raad van commissarissen van KLM zegt dat “in goed overleg” is besloten Elbers niet voor een derde termijn op te laten gaan. Zijn huidige termijn loopt in mei 2023 af.

Volgens de commissarissen kan door de vroege bekendmaking de zoektocht naar een opvolger tijdig beginnen. Daarbij zou na de tweede termijn het herstructureringsplan dat onder Elbers wordt uitgevoerd grotendeels zijn afgerond.

Elbers zegt in een reactie zich tot het einde van zijn termijn volop te zullen blijven inzetten voor KLM. “Ik ben bijzonder trots op dit bedrijf en zijn geweldige medewerkers. Zeker in deze hectische en moeilijke tijden blijven zij de kracht van KLM”, zo valt te lezen. Elbers zegt in een memo aan het personeel verder dat het nog te vroeg is om terug te blikken op dertig jaar bij KLM. Hij wijst erop dat er nog genoeg werk te verzetten is. Op 3 februari wordt door KLM juist vooruitgekeken op de toekomst waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor duurzaamheid, aldus de scheidend topman. Hij spreekt verder van een “natuurlijk moment” waarop “dit soort besluiten” wordt genomen.

Elbers kwam eind 2014 aan het roer te staan van KLM. Hij was de opvolger van Camiel Eurlings, die destijds na een dienstverband van 1,5 jaar aan de kant werd geschoven. Tot aan de coronacrisis werden onder leiding van Elbers grote stappen gezet. Zo werd de winstgevendheid van KLM duidelijk verbeterd en werd er tevens meer geïnvesteerd. Elbers vroeg daarbij wel offers van het personeel.

In 2019 was er veel te doen over de herbenoeming van Elbers na zijn eerste termijn. Elbers zou door de directie van Air France-KLM worden gezien als een sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Hij lag meermaals dwars bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken. Zeker 25.000 KLM’ers ondertekenden destijds een petitie voor de herbenoeming van Elbers.

Elbers is ook lid van het Executive Comitee van Air France-KLM. Ook daar stapt hij uit. De regering prijst het werk van Elbers bij KLM. Ze heeft “veel waardering voor de jarenlange inzet van de heer Elbers voor de ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart en voor KLM in het bijzonder. Hij heeft er alles aan gedaan om KLM zo goed mogelijk door de crisis te loodsen en te werken aan herstel”, laten de ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) weten.